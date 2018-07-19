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Министерство иностранных дел Украины обеспокоено сообщением об угрозе безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вследствие вероятного вмешательства спецслужб Российской Федерации в работу СММ, направленного на дискредитацию наблюдательного деятельности миссии в соответствии с ее мандатом, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В этой связи МИД обратилось в СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

«Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частной информации», – говорится в сообщении.

«МИД Украины решительно осуждает продолжение Российской Федерацией целенаправленной политики агрессии против Украины, в том числе из-за подрыва авторитета СММ и препятствования реализации миссией ее мандата», – подчеркнули в МИД.

Напомним, издание ARD magazine Fakt сообщило, что внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование по подозрению в шпионаже в ее рядах.
ForUm

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