В Украине никто особо не пострадает от санкций, которые планирует ввести Россия.

Такое мнение высказала в комментарии журналистам заместитель министра юстиции Наталья Бернацька, сообщает Укринформ.

«В России, видимо, решили, так как они много лет под санкциями, сделать встречный шаг. Я в принципе считаю, что от него никто особенно не пострадает, так как из политиков в Украине никто особо не желает в РФ ни ехать, ни иметь каких-то связей с этой страной», - сказала Бернацька.

По ее мнению, эти российские санкции не будут касаться обычных граждан, «это больше, может, будет касаться политиков, которые активно общаются против РФ».

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники написали, что РФ готовит санкции против Украины. По словам источников, в список санкций планируют включить «несколько сотен физлиц и около ста юрлиц».