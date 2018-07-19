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Сегодня, 19 июля, в Широковском районе Кривого Рога избили экс-замначальника охраны КП «Скоростной трамвай» Юрия Островского, который 18 июля ударил журналиста и заявил, что «хохлы ох**ли», сообщает 0564.

Как стало известно, у экс-замначальника КП «Скоростной трамвай» сломаны ребра и нога.

В то же время, как сообщается на странице в Facebook «Команда Константина Усова», Островский пытался сбежать в оккупированный Крым, но его избили и заставили извиниться и вернуться.

Также на странице было опубликовано соответствующее видео.  

«Эти неравнодушные люди отыскали Юрия Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, взял курс на юг и уже почти достиг админграницы с оккупированным Крымом. Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении. Сначала Юрий извинился на камеру перед всеми украинцами за свое недостойное поведение. Потом он довольно резко передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП. По предварительным данным, нападающим был работник предприятия Юрий Островский, который представился заместителем начальника охраны. По данным очевидцев, он допустил грубое высказывание, употребив слово «хохлы», и ударил журналиста в лицо.

Полиция открыла уголовное производство по статье «легкие телесные повреждения».

Островский был уволен с работы
ForUm

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