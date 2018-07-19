Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации утрачивает актуальность, по крайней мере, в планируемые ранее сроки. Об этом заявил ТАСС в четверг посол России в Афинах Андрей Маслов.

«Думаю, что в нынешней ситуации это утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», - отметил дипломат.

Россия вышлет греческих дипломатов, сроки высылки и число высылаемых дипломатов пока неизвестны, также добавил Маслов.

«Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких размерах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, ответные меры будут», - сказал он.

Информация о том, что Греция высылает российских дипломатов, появилась первоначально в греческой газете Kathimerini, которая со ссылкой на источники сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Sky подтвердил информацию о высылке дипломатов.

После появления этой информации в МИД РФ заявили, что на подобные действия, согласно дипломатической практике, следует зеркальный ответ.