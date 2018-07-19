Под Черновцами водитель грузовика сбил инспектора Государственной службы по безопасности на транспорте и вез его на капоте. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Сегодня на линию 102 пришел вызов от инспектора «Укртрансбезопасности» о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в данный момент сбитый инспектор движется с ним на капоте. Также заявитель добавил, что водитель не собирается останавливаться и двигается в сторону Черновцов», — сказано в сообщении.