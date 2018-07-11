также в разделеМир
Помпео: Иран использует своих посольства для организации терактов 11
Трамп обвинил союзников по НАТО в просрочке выплат 20
Из-за «Новичка» жителей британских городов просят не трогать неизвестные емкости 17
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Качиньского 42
Facebook могут оштрафовать на $660 тысяч за сотрудничество с Cambridge Analytica 21
Отравившийся «Новичком» в Эймсбери британец пришел в сознание 23
Трамп назвал Путина соперником 40
Македонию пригласят начать переговоры о вступлении в НАТО 16
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей 159
Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции 20
Джонсон: После Brexit Великобритания превратится в колонию ЕС 50
Новым главой МИД Великобритании стал экс-министр здравоохранения 17
Лондон официально обвинил Москву в смерти от «Новичка» 75
Эфиопия и Эритрея объявили об окончании войны 37
Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании 56
Мэй назначила нового министра по Brexit 22
Италия грозится не принимать корабли ЕС со спасенными мигрантами 18
Макрон решил поехать на ЧМ в Россию 48

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации и неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.

Высокопоставленный греческий дипломат сообщил, что Афины призывают к немедленной высылке двух сотрудников, в том числе офицера посольства России Виктора Яковлева, и высылке еще двух.

Дипломат отметил, что инициатива идет после многочисленных скоординированных усилий по расширению российского влияния в Греции, включая, в частности, деятельность Императорского православного палестинского общества.

Несмотря на этот шаг, те же источники отмечают, что Греция продолжает, согласно ее давней политике, стремиться к хорошим отношениям с Россией и способствовать дружбе между двумя народами, но добавляют, что это может быть только в случае, если обе страны уважают суверенитет друг друга.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги