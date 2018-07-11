Москва зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, Россия вышлет двух греческих дипломатов, сообщает РИА Новости.

По его словам, без такого ответа Москва «не сможет обеспечить безопасность работы своих сотрудников».

Климов заявил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.

Напомним, Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.