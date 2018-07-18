Британская королевская семья опубликовала официальные фотографии с крещения принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, которое состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Автор снимков – известный фотограф Мэтт Холиоук.

Фотографии были сделаны в утренней комнате и в саду Кларенс-хаус – официальной резиденции королевской семьи.

На фото помимо принца Луи, его брата принца Джорджа, сестры принцессы Шарлотты и родителей также можно увидеть принца Гарри и его супругу Меган, принца Чарльза и его супругу Камилу, а также семью Миддлтон - родителей Кейт, брата Джеймса и сестру Пиппу.

Напомним, мальчик родился 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный стал пятым в очереди на трон после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Принцесса Шарлотта, несмотря на рождение брата, сохранит четвертое место в очереди на престол. До 2013 года, пока в закон о престолонаследии не были внесены изменения, в случае рождения младшего брата наследница престола автоматически уступала ему место в очереди.