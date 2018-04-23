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Герцогиня Кембриджская родила мальчика в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, новорожденный весит 3,8 кг.

Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Семьям Кейт и принца Уильяма уже сообщили о рождении ребенка, и они «рады этой новости», говорится в заявлении дворца.

Герцогиня Кембриджская в сопровождении супруга приехала в лондонскую больницу Сент-Мэри в понедельник утром, когда у нее начались схватки.

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Имя новорожденного еще не объявлено. В букмекерских конторах Британии больше всего ставок делается на имена Артур, Альберт, Фредерик, Джеймс и Филип.

 
ForUm

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