По фактам столкновений, которые произошли во вторник, 17 июля, возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры начато уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«В связи с беспорядками, которые произошли под стенами здания САП на ул. Исаакяна, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК Украины», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по этому факту будет осуществляться Шевченковским УП НП в Киеве.

«В свою очередь органами столичной прокуратуры будут приниматься все меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования данных преступлений. По результатам расследования действиям участников этих событий будет предоставлена ​​законная правовая оценка», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 июля у здания САП в Киеве проходило несколько акций за и против отставки руководителя САП Назара Холодницкого.

Еще до начала акции неизвестные облили председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Позже у него были диагностированы химические ожоги I степени обоих глаз. Зеленкой облили также лидера Социалистической партии Илью Киву.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение силы против митингующих.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил столичной прокуратуре открыть уголовное дело по данному факту.