Специализированная антикоррупционная прокуратура решительно осуждает насилие и причинение вреда здоровью протестующих, которое произошло сегодня утром под стенами САП.

«Выражаем соболезнования пострадавшим протестующим и требуем должного расследования происшествия и наказания тех, кто посягнул на конституционную свободу слова и мирных собраний», - говорится в заявлении прокуратуры.

Чтобы не стало причиной для протестов, они должны происходить в рамках Конституции Украины и не нести угрозы протестующим и окружающим.

В то же время в САП обратили внимание, что пикеты и митинги «не заставят прокуроров принимать или не принимать определенные решения, поскольку прокурор руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины».

«Именно для соблюдения принципа верховенства права и обеспечения прав и свобод граждан Конституция и закон определили гарантии независимости прокурора в уголовном процессе, и САП будет следовать закону, а не политической конъюнктуре»,- резюмировали в ведомстве.

Сегодня у здания САП в Киеве проходило несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.

Еще до начала акции неизвестные облили председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Позже у него были диагностированы химические ожоги I степени обоих глаз. Зеленкой облили также лидера Социалистической партии Илью Киву.