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Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Решение официально объявят сегодня, сообщают Politico и AFP.

Это крупнейший антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции с одной компании, передает Европейская правда.

Еврокомиссия считает, что Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое господство в онлайн-поиске среди конкурентов.

В Еврокомиссии также отметили, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.

Google неоднократно отрицал, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.

Решение об Android является важнейшим из трио антимонопольных дел против Google. В Еврокомиссии также считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых программах для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.

Штраф для Google происходит в условиях торгового конфликта между Соединенными Штатами и ЕС и перед визитом президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон на следующей неделе.
ForUm

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