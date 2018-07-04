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Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром».

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового права сверх финансового плана», - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

В ответ в набсовете заявили, что не намерены пересматривать решение о выплате премий.
ForUm

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