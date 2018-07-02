также в разделеЭкономика
В Bloomberg назвали гривню сильнейшей валютой на постсоветском пространстве 19
«Нафтогаз» ожидает решения суда по делу о транзите до 13 июля 42
Украина ввела квоты на импорт серной кислоты из России 24
Украина почти на 9% увеличила добычу газа 25
За год Украина экспортировала 39 миллионов тонн зерна 19
Аренда госимущества принесла бюджету уже почти 720 миллионов 13
Объем денежных переводов в Украину вырос на треть 29
РФ продлила запрет на транзит украинских товаров 31
Остаток средств в Госказначействе сократился на 2 миллиарда 34
Украинские операторы запустили 4G в основном диапазоне 23
Авиакомпания «Браво» объяснила отмену рейсов долгом туроператора 61
За полгода транзит газа через Украину сократился на 7% 57
С сегодняшнего дня в Украине начнут исчезать мелкие монеты 127
В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии 192
Розенко рассказал, кому в первую очередь повысят пенсии 103
В Украине введут плату за выдачу разменных монет 108
Экс-посол США в Украине: «Северный поток-2» никогда не будет построен 110
«Нафтогаз» опроверг информацию «Газпрома» о решении шведского суда 163

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» не намерен пересматривать решение о выделении премии руководству компании в размере 46,3 млн долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с компанией «Газпром» (Россия) на транзит газа, сообщают Українські Новини.

Это следует из письма главы набсовета НАКа Клер Споттисвуд, направленного премьер-министру Владимиру Гройсману в ответ на его просьбу пересмотреть принятое решение о премии.

В письме главы набсовета НАК указывается, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил 4,63 млрд долларов, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.

При этом Споттисвуд отмечает, что набсовет НАК полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого премьер-министр высказал обеспокоенность в своем письме, и высказывает сожаление, что решение о премии вызвало негативный резонанс.

Набсовет указывает, что намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтобы сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и честных сотрудников.

«Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени для того, чтобы заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность», - говорится в письме.

При этом в письме подтверждается готовность набсовета «Нафтогаза» встретиться с премьер-министров в июле для более дательного обсуждения решения о премии и других вопросов.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги