Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» не намерен пересматривать решение о выделении премии руководству компании в размере 46,3 млн долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с компанией «Газпром» (Россия) на транзит газа, сообщают Українські Новини.

Это следует из письма главы набсовета НАКа Клер Споттисвуд, направленного премьер-министру Владимиру Гройсману в ответ на его просьбу пересмотреть принятое решение о премии.

В письме главы набсовета НАК указывается, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил 4,63 млрд долларов, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.

При этом Споттисвуд отмечает, что набсовет НАК полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого премьер-министр высказал обеспокоенность в своем письме, и высказывает сожаление, что решение о премии вызвало негативный резонанс.

Набсовет указывает, что намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтобы сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и честных сотрудников.

«Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени для того, чтобы заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность», - говорится в письме.

При этом в письме подтверждается готовность набсовета «Нафтогаза» встретиться с премьер-министров в июле для более дательного обсуждения решения о премии и других вопросов.

Как ранее сообщал ForUm, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.