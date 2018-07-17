Запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц. Об этом «Киевводоканал» сообщил в ответе на информационный запрос УНН.

Согласно сообщению, «Киевводоканал» обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц.

В компании пояснили, что для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.

Напомним, в середине июня «Днепразот», который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с дальнейшим обеззараживанием питьевой воды.

17 июня в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство жидкого хлора.