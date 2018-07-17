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Суд отправил под ночной домашний арест помощника народного депутата Олега Шанько, который ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Соответствующее постановление Апелляционного суда Киевской области обнародовано в Едином реестре решений, сообщает «Украинская правда».

Суд отменил арест, назначенный ему 27 июня.

«Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи», – решила коллегия.

Таким образом, она полностью удовлетворила жалобу самого Шанько и частично – жалобы его адвокатов, один из которых просил назначить залог, другой – личное обязательство.

Подозреваемый настаивал, что арест – это «слишком суровая мера пресечения», ведь не было учтено, что он «ранее не судим, имеет высшее образование, характеризуется положительно, активно участвует в различных социальных проектах, имеет на иждивении двух детей и мать преклонного возраста, искренне раскаивается в содеянном, не имел никакого намерения навредить пострадавшему, обещает выполнять все возложенные на него обязанности и компенсировать нанесенный ущерб».

На том же акцентировали адвокаты, заявляя, что решение об аресте «является незаконным и необоснованным».

По их словам, Шанько «ведет активную социальную деятельность», его мать была госпитализирована после ареста сына, «основания полагать, что он будет скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, отсутствуют».

Кроме того, подозреваемый якобы не может влиять на потерпевшего и свидетелей, поскольку они уже допрошены.

«Между тем, резонанс совершенного уголовного преступления, на чем настаивал прокурор, не является безусловным основанием для применения исключительного меры пресечения в виде содержания под стражей», – отмечает защиту.

Напомним, 26 июня в городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Нардеп от БПП Юлий Мамчур подтвердил, что это его помощник на общественных началах, и заявил, что лишил его статуса.

На следующий день Шанько арестовали на два месяца.
ForUm

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