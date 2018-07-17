В здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные и устроили беспорядки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

«Утром был так называемый АТОшник Ваня Грабарь с группой так называемых протестующих. Вломились внутрь, разбросали мебель. Полиция стояла смотрела. Уже когда они внутри начали крушить, их вывели», - рассказал собеседник издания.

По его словам, провокаторы ворвались в холл через дверь общественной приемной, которые обычно закрыты.

«Они их выломали и вошли. Между холлом и частью, где кабинеты, есть металлическая ролета. Ее опустили, поэтому в кабинеты они не дошли», - пояснил источник.

По словам собеседника, сейчас в здании НАБУ усилены меры безопасности.

Сотрудники НАБУ собирают видео с камер наблюдения для доказательной базы.

17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрались протестующие, одни из которых требовали отставки руководителя ведомства Назара Холодницкого, другие – его работы.