Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, закрывший уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, ушел в отпуск сразу после вынесения соответствующего постановления.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.

«Он принял решение о закрытии дела и сразу ушел в отпуск», - сказал он.

По его словам, прокурор Василий Кричун уехал на отдых в Испанию.

Как сообщал ForUm, 10 июля САП закрыла дело против сына Авакова и Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины.