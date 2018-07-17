Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению известного бизнесмена-одессита, который предлагал дать должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающему ответственное положение, неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре 2017 это лицо предложило одному из руководителей структурного подразделения НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий на сумму около 450 млн грн, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ.

По результатам предварительного расследования, 12 июля 2018 прокурором в уголовном производстве обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку детективу предлагал одесский контрабандист Вадим Альперин.

30 ноября Печерский районный суд Киева избрал Альперину меру в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. В декабре стало известно, что бизнесмен вышел под залог.