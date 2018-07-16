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Президент России Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток – 2».

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки, передает Европейская правда.

Путин отметил, что во время встречи Трамп «выражал беспокойство по поводу возможного исчезновения транзита через Украину».

«Я заверил президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того - мы готовы продолжить транзитный контракт, который завершается в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», - заявил Путин.

Трамп, комментируя строительство российского газопровода, отметил, что обсуждал эту тему ранее с Ангелой Меркель «в достаточно жестких тонах». «Я не уверен, что это в лучших интересах Германии, но это их решение», - сказал Трамп.

Американский президент заявил, что США будут конкурировать с РФ на европейском газовом рынке.

«Я считаю, что мы будем конкурировать ... И мы будем конкурировать успешно, хотя в них (в РФ, - ред.) есть некоторые преимущества», - заявил Трамп.

Как сообщал ForUm,  18 мая Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину. 

10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Северный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
ForUm

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