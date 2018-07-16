Столичный фуникулер с 17 июля по 23 августа прекращает свою работу, сообщает пресс-служба КП «Киевпасстранс».

«Каждый год наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведения регламентных работ и испытаний. Поэтому он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года», – говорится в сообщении.

«Ною И.о. начальника фуникулера открыл нам тайну, что будут делать все возможное, чтобы закончить все это раньше ... ведь каждый из киевлян и гостей столицы знает, как сильно этот транспорт пользуется спросом», – подчеркнули в компании.