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Завтра, 17 июля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одесскую область и Приазовья. Во вторник воздуха ощутимо посвежеет. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 20-26 градусов. На юге и востоке ожидается +25-29 градусов. На Западе +19-24 градуса, в Карпатах +10-16 градусов», – отметила она.

По прогнозу синоптика, в Киеве завтра ожидается дождь и похолодание. «Дождь - периодический, похолодает до +23 градусов», – написала Диденко.

В то же время она подчеркнула, что в среду, 18 июля, свежая влажная погода удержится. «Потеплеет в Украине со среды, но вероятность локальных дождей остается», – подытожила Синоптик.
ForUm

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