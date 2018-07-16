Вчера, 15 июля, в Харькове патрульные полицейские задержали водителя, который совершил ДТП и повредил полицейское авто, скрываясь от правоохранителей, сообщает патрульная полиция Харьковской области в Facebook.

Отмечается, что около 22:30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Mazda, который накануне проходил по ориентировке по всей вероятности нетрезвого водителя за рулем. Используя проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские дали команду водителю автомобиля остановиться, на что он остановил авто. Однако, когда правоохранители подходили к транспортному средству, водитель начал движение, при этом повредив служебный автомобиль Renault Duster и уехал с места ДТП.

Экипажи патрульной полиции начали преследование нарушителя. Автомобиль Mazda неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения и, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города. На кольцевой дороге путем образования искусственного затора удалось остановить транспортное средство. Автомобиль уже имел другие номерные знаки. Также водитель автомобиля Mazda не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Во время общения с водителем авто Mazda патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако тот в установленном законом порядке от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Кроме этого, полицейские обнаружили в автомобиле предмет похожий на травматический пистолет. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Также в отношении водителя Mazda патрульные составили 4 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения ( ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП) и вынесли два постановления за нарушение рядности и управления автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит.

В дальнейшем составленные админматериалы передадут в суд. С места происшествия автомобиль Mazda был эвакуирован на штрафплощадку.