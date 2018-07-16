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Загар никоим образом не способствует здоровью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. 

«Загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем его со здоровым и красивым видом, на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается «защититься», – написала она.

По словам Супрун, чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

«И хотя рак кожи распространен среди людей, имеющих светлый цвет кожи, однако это не означает, что более смуглые люди в безопасности. Поэтому если вы хорошо загораете и быстро темнеете - не расслабляйтесь. Вам так же вредно ультрафиолетовое излучение. Если ваш железный аргумент для загара был витамин D, которым нужно запастись на всю долгую зиму, то и это не так. Образование витамина D в коже ограничено. После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D», – подчеркнула она.

«Также загар не помогает становиться красивее. Упругость и увлажненность кожи поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает, и не дает создавать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят. Потому вещества, влагу могут удержать, разрушены», – подытожила Супрун.
ForUm

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