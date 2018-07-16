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После повышения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте Киева некоторые столичные маршрутки также начали увеличивать стоимость проезда, сообщает «Сегодня».

Так, как и обещали, маршрутка №442 с субботы подорожала с 5 до 7 грн, №442-д — с 6 до 7 грн.

По словам жителей, в воскресенье с 7 до 8 грн повысили проезд в маршрутке №416 якобы «в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов». 8 грн проезд стоит уже и в маршрутке №433, с 6 до 8 грн подорожала маршрутка №472.

Как ранее сообщал ForUm, 14 июля в Киеве повышены тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.
ForUm

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