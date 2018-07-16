В ночь на 15 июля в Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных, когда не было хозяйки, разгромили дом, порубили кошек и котят. Об этом сообщила харьковская зоозащитница Марина Суркова, передает 057.ua.

Животных неизвестные избивали палками и рубили лопатами. По словам хозяйки приюта Елены Тарасовой, сделать это могли только подростки.

«Я подозреваю подростков, которые живут неподалеку. Они часто лазили по моему двору в мое отсутствие, гладили котят, заходили в дом, все время что-то высматривали. Соседи у нас все адекватные, мои животные никому не мешают, противников приюта нет», - рассказала Тарасова.

Хозяйка приюта добавила, что этой зимой уже был похожий случай. Тогда, неизвестные избили до полусмерти собаку и двух ее щенков. Собаку подлечили, а щенки сбежали из приюта и не вернулись.

В данный момент полиция решает вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

«Мы провели два осмотра. Во время второго уже собрали все необходимые материалы, сняли отпечатки пальцев», - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.