также в разделеПроисшествия
В Ужгороде сожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы 14
На Донетчине боевики обстреляли броневик пограничников 14
На Львовщине в результате ДТП пострадали четверо иностранцев 18
На Сумщине разбился второй за неделю легкомоторный самолет 38
Боевики 29 раз обстреляли позиции ОС, один военный ранен 26
Скончалась вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГА 100
На Закарпатье сгорел ромский детский сад 41
На Черниговщине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и обесточил 5 сел 59
С начала года в Украине утонули почти 600 человек 40
Под Херсоном легковушка сбила мотоцикл, погибли 2 человека 32
На Луганщине из-за обесточивания под землей были заблокированы 90 горняков 23
В Донецкой области на базе отдыха прогремел взрыв, пострадали 2 человека 53
В Харькове легковушка сбила на тротуаре коляску, ребенок погиб 75
В Польше упал с крыши и погиб украинец 21
Сутки в ООС: 23 обстрела, ранены 2 военных 24
В Турции умер избитый россиянином украинец 242
На Прикарпатье столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 4 человека 35
За прошлые сутки боевики 24 раза отрывали огонь, ранены 2 военных 22

В ночь на 15 июля в Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных, когда не было хозяйки, разгромили дом, порубили кошек и котят. Об этом сообщила харьковская зоозащитница Марина Суркова, передает 057.ua.

Животных неизвестные избивали палками и рубили лопатами. По словам хозяйки приюта Елены Тарасовой, сделать это могли только подростки.

«Я подозреваю подростков, которые живут неподалеку. Они часто лазили по моему двору в мое отсутствие, гладили котят, заходили в дом, все время что-то высматривали. Соседи у нас все адекватные, мои животные никому не мешают, противников приюта нет», - рассказала Тарасова.

Хозяйка приюта добавила, что этой зимой уже был похожий случай. Тогда, неизвестные избили до полусмерти собаку и двух ее щенков. Собаку подлечили, а щенки сбежали из приюта и не вернулись.

В данный момент полиция решает вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

«Мы провели два осмотра. Во время второго уже собрали все необходимые материалы, сняли отпечатки пальцев», - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги