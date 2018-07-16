Состоявшийся 4-10 июля в Италии показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 продолжает собирать восторженные отклики крупнейших европейских глянцев и обозревателей модных показов. О сказочном летнем шоу написал британский Tatler, журнал о моде, светской жизни и красоте, основанный в 1901 году.

Оксана Марченко и Доменико Дольче

Блеск, размах и величие праздника трудно передать словами, отмечают модные критики, но все же они постарались передать атмосферу сказки, не жалея эпитетов и сравнений.

Стефано Габана и Оксана Марченко

«Мы немного сошли с ума», — признался Стефано Габбана, выйдя к прессе перед началом грандиозного шоу, в котором Dolce&Gabbana представили свою божественную коллекцию.

«Монахи» и «монахини» разносили шампанское, в то время как мушкетеры 17 века задорно подкручивали свои усы. Модели летнего показа появлялись, как из сказки, и дарили гостям соответствующее сказочное настроение, соизмеримое с новым дыханием современной моды», — так передал настроение праздника моды Tatler.

«Среди 350 приглашенных знаменитостей была и Оксана Марченко – известная украинская телеведущая, которая вышла к изумленной публике в потрясающем покрытом перьями красном платье, в котором известная американская топ-модель Карли Клосс открывала весенний показ Alta Moda 2018», — пишет Tatler.

Шедевр искусства Dolce&Gabbana для Оксаны Марченко

Как сообщала пресса, этот наряд в апреле удостоился «Большого яблока» в Нью-Йорке.

Ранее крупнейшая итальянская ежедневная газета «Corriere della Sera» посвятила полосу Оксане Марченко и ежегодному шоу Dolce & Gabbana Alta Moda, в котором украинская теледива приняла участие.

А модный критик Бетан Холт, описывая «настоящий шедевр искусства моды, в котором появилась на показе украинская телеведущая Оксана Марченко», назвал праздник высокой моды «эстетика и красота в избытке».