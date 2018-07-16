Вчера, 15 июля, в 20:07 вблизи села Зарудье Роменского района Сумской области во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета X-32 «Бекас», в результате чего погиб пилот, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причина падения самолета устанавливается.

Как ранее сообщал ForUm, 13 июля в Роменском районе Сумской области неподалеку села Николаевка в кукурузном поле упал легкомоторный самолет X-32 «Бекас», пилот погиб.

13 июля в селе Лидин Боровичского района Черниговской области вертолет «Ми-2» зацепил линию электропередач и совершил аварийную посадку.