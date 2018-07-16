Взрывоопасных предметов на станции метро «Левобережная» не обнаружили. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
«Внимание! Станция «Левобережная» проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – сказано в сообщении.
Напомним, около 9:00 из-за сообщения о минировании станция «Левобережная» была закрыта.
Кроме того, сегодня поступил анонимный звонок о заминировании станции метро «Гидропарк». Взрывоопасные предметы были не обнаружены и спустя полчаса станцию открыли.
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