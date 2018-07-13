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В Роменском районе Сумской области неподалеку села Николаевка в кукурузном поле упал легкомоторный самолет, сообщает ТСН.

На место аварии журналистов не допускают. Но полиция сообщает, что в результате трагедии погиб 55-летний пилот. Они предполагают, что пилот был и владельцем самолета.

Судно осуществляло по заказу местной агрофирмы обработку полей химикатами. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 6 утра, а около 9 утра, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить причины падения самолета. Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода или же техническая неисправность двигателя.

Представитель агрофирмы также прибыл на место аварии, однако с журналистами разговаривать отказался.
ForUm

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