В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Левобережная». Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
«Станция «Левобережная» закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», – сказано в сообщении.
Стоит отметить, что сегодня около 7:00 поступил анонимный звонок о минировании станции метро «Гидропарк». Взрывоопасные предметы не были обнаружены и спустя полчаса станцию открыли.
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