Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, он подчеркнул, что Обама мог ее предотвратить, но не сделал этого.

«Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такой была его решимость», - считает лидер США.

«Что произойдет с Крымом отныне, я не могу вам сказать. Я этого не знаю», - подчеркнул он, снова добавив, что именно Обама несет ответственность за то, что происходит.

Напомним, ранее Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, признают ли США Крым в составе России, сказал: «Посмотрим».

По просьбе корреспондента телеканала CBS объяснить позицию президента, советник по нацбезопасности США Джон Болтон сказал, что он думает, что «президент часто говорит «мы посмотрим», чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции. Президент Путин достаточно четко выразил свою позицию в этом вопросе. Я ответил - нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции по Украине».

16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.

В Государственном департаменте подчеркнули неизменность основных принципов политики Соединенных Штатов по отношению к аннексированному Крыму.