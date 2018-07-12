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Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо лидеру группы «Бумбокс» Андрею Хлывнюку.

Об этом музыкант сообщил в Facebook.

«Я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который прямо сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!» - написал Хлывнюк.

«Отдельный привет передай Андрею Хлывнюку. Скажи, что я знаю о его активности в мою сторону, о музыке к белорусскому спектаклю и другое», - говорится в письме Сенцова.

Режиссер отметил, что является давним поклонником творчества Хлывнюка, и рассказал, что получил от него открытку «год или два назад», когда находился в Якутии.

«А здесь недавно включили «Вахтерам», так что получил три минуты несравнимого удовольствия и единения с Родиной», - написал политзаключенный.

Он добавил, что будет очень рад, если когда-нибудь встретится с Хлывнюком.

7 июля лидер группы «Бумбокс» поддержал Сенцова во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова с 8 июня кормят какой-то смесью.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов, находится в «удовлетворительном» состоянии.
ForUm

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