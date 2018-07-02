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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова с 8 июня кормят какой-то смесью.

Об этом она сказала во время встречи руководства Верховной Рады накануне 20-го саммита Украина-ЕС с послами стран Евросоюза в Украине и председателем Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли, сообщает УНИАН.

«У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт. Я хочу сейчас, чтобы вы все увидели это письмо, в котором (Михаил) Федотов, руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, там четко он пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Мы не знаем состав этой смеси, что там именно, какие там составляющие», - сказала омбудсмен, обращаясь к европейским дипломатам.

По словам Денисовой, поступает очень противоречивая информация о состоянии здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку. «Поэтому я хотела воочию увидеть. Консула не пускают и ни разу не пустили», - подчеркнула она. Как заявила уполномоченный, украинских политзаключенных просто прячут в РФ, и пока неизвестно, что сейчас происходит с Сенцовым.

Ранее Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что политзаключенного пока принудительно не кормят.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.
ForUm

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