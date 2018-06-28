Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в «удовлетворительном» состоянии.

Она сказала об этом после того, как 28 июня ездила к Сенцова в колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, сообщает Радио Свобода.

В то же время, как сообщила Москалькова, в связи с голодовкой Сенцова «остаются опасения».

По словам российского омбудсмена, Сенцов «ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.