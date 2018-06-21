Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра», – написала она.

По словам Денисовой, на 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. «Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться», – подчеркнула она.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.