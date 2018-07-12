Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Интер» на 4 млн 46 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки, назначенной из-за жалоб.

«По результатам внеплановой проверки деятельности телеканала «Интер» члены Национального совета по телерадиовещанию признали наличие нарушений норм законов Украины в эфире лицензиата за 9 мая и единогласно проголосовали за назначение заказчику санкции «взыскание штрафа», - говорится в сообщении.

Регулятор получил многочисленные письма с жалобами, в частности от Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, Киевской городской организации политической партии «Украинская Галицкая партия», а также от граждан Ковбыка М. и Семилетко Т., в которых сообщалось, что 9-го мая 2018 телеканал «Интер» транслировал в своем эфире концерт «Победа. Одна на всех», содержание которого, по их мнению, унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду, призывает к подрыву целостности государства и содержит признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины.

На основании этих жалоб регуляторный орган провел мониторинг вещания и впоследствии внеплановую выездную проверку деятельности ЗАО «Телеканал «Интер», во время которой зафиксировал подтверждение наличия признаков нарушения действующего законодательства в эфире лицензиата за 9 мая 2018 года. Высказывания ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского свидетельствуют о наличии нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», пункта первого статьи 28 Закона Украины «Об информации».

В соответствии с требованиями части третьей статьи 75 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» ЗАО «Телеканал «Интер», г. Киев, в 30-дневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении о взыскании штрафа должен уплатить в госбюджет максимальную сумму штрафа в размере 25% лицензионного сбора, которая для этой компании составляет 4046057, 63 грн.

В свою очередь представитель телеканала «Интер» Ольга Мусийко сообщила, что их юристы не видят юридических оснований для принятия соответствующего решения и заявила, что это решение будет обжаловано в суде.

Как сообщал ForUm, 9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием изъять пропагандистские заявления. 10 мая они заявили, что собираются продолжать акцию протеста.

Ранее в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.