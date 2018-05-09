У здания телеканала «Интер» на улице Дмитриевской в ​​Шевченковском районе проходит акция «Национального корпуса», к которой присоединились около 70 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Участники расклеили листовки на фасаде здания.

«Полиция охраняет общественный порядок и своим присутствием обеспечивает защиту от радикальных и провокационных действий. Правоохранители будут реагировать на любые нарушения и действовать в соответствии с действующим законодательством», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Ранее в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.