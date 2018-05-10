Активисты «Национального корпуса» собираются продолжать акцию протеста против деятельности «Интера».

Об этом Укринформу сказал руководитель пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев.

«Мы свою позицию выразили – «Интер» нас, всю патриотическую общественность Украины, не услышал и продолжает по-хамски издеваться над украинцами. Поэтому мы оставляем за собой право на другие активные действия по этой антиукраинской деятельности уже открыто пророссийского канала. Также мы будем совершать определенные действия давления на телеканал – его владельцев и менеджеров, начиная уже, наверное, с завтрашнего дня, если они иначе не слышат, то акция будет продолжаться, то есть все наши действия в отношении «Интера» - это одна большая акция. 9 мая был только первый день, который предусматривал предупредительные действия – визуальные», - пояснил Чернышев, показав ладонью в сторону фасада здания телеканала, обклеенного наклейками с лозунгами «Интер» будет наш»и «Сделаем Интер украинском (патриотическим)».

Вместе с тем Нацкорпус собирается в ближайшее время обратиться в Нацсовет по вопросам телевидения и радиомовленя с требованием лишить «Интер» лицензии на вещание.

Как сообщал ForUm, в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.

9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием изъять пропагандистские заявления.