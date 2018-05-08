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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, ветхозаветные концерты вроде «голубого огонька», - никакая не свобода слова, не точка зрения, а действия, направленные на раскол общества, попытка очередной атаки в информационной войне, использование людей в качестве материала для пропаганды, а тем более – пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения», - подчеркнули в  Нацсовете.

«Призываем вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем согражданам – о ценности жизни и высокой цене мира», - отмечается в заявлении.

Напомним, обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал «Интер», вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников».

 
ForUm

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