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Обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал «Интер», вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников». Об этом пишет Радио Свобода.

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память», - говорит на обнародованном отрывке ведущая Анастасия Даугуле.

 

 

«И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», - отвечает ведущий Андрей Доманский.

«И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас – много, нас – сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров... Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом», - говорят дальше ведущие.

Напомним, 4 сентября 2016 в здании телеканала «Интер» на ул. Щусева в Киеве произошел пожар.  У центрального офиса «Интера» несколько ветеранских организаций начали акцию блокирования телеканала. Участники мероприятия называли «Интер» «агентом Кремля».  

На телеканале заявили, что пожар произошел в результате вооруженного нападения.

По данным ГосЧС, здание телеканала пытались поджечь дважды. В ходе спасательных работ с крыши здания были эвакуированы 25 человек.
ForUm

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