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Министерство энергетики и угольной промышленности не восстанавливает сотрудничество с Россией по вопросу строительства завода по производству ядерного топлива, а полностью прекращает.

Об этом во время заседания правительства 11 июля заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, размещенное в СМИ письмо является фейком.

«Министерство не восстанавливает сотрудничество с Россией, а полностью прекращает. Все документы были опубликованы на сайте Минэнергоугля», - приводит слова министра УНИАН.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман напомнил министрам, что они не имеют мандата вести какие-либо разговоры с Россией, как со страной-агрессором, и что все подобные вещи должны координироваться с Министерством иностранных дел. После этого Насалик уточнил, что его письмо к компании «Росатом» было направлено через МИД.

Как сообщал ForUm, 10 июля в некоторых СМИ было опубликовано письмо главы Минэнергоугля к «Росатому», где Насалик предлагает провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля, так как Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу строительства завода по производству ядерного топлива.

Минэнергоугля заявило, что переговоры с Россией относительно строительства завода по производству ядерного топлива были инициированы Китаем, а не министерством и опубликовало на своем сайте данное письмо, где указано, что министерство готово обсудить состояние реализации строительства завода и предложило встретиться в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области. Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты. В июне 2016 года Насалик заявил, что американско-японская компания Westinghouse готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива в Украине.

Государственный концерн «Ядерное топливо» создан в 2008 году для совершенствования управления атомно-промышленным комплексом, развития уранового и циркониевого производства, создания производства элементов собственного ядерного топлива и мощностей по фабрикации тепловыделяющих сборок. Контроль за деятельностью концерна осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
 
ForUm

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