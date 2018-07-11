Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей.

Об этом он сказал на конференции в сфере безопасности NATO Engages, которая проходит в Брюсселе перед саммитом Альянса, сообщает УНИАН.

В частности, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко спросила у Столтенберга, согласен ли он с тем, что Украина заслужила присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО.

По ее словам, Украина ожидает принятия соответствующего решения на этом саммите Альянса, но из-за позиции Венгрии это решение откладывается. «Я не ожидаю, что НАТО примет решение относительно Программы усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы снова повторим о нашей прочной поддержке Украины», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что у НАТО есть много инструментов для развития партнерства с Украиной. «У нас есть Комиссия Украина-НАТО, у нас есть Годовые национальные программы (сотрудничества Украины с НАТО. – Ред.), у нас есть Комплексный пакет помощи, у нас есть трастовые фонды ... Поэтому, у нас есть много различных способов сотрудничать совместно с Украиной. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом», - сказал он.

Также, по его словам, необходимо достичь как можно больших результатов на основе существующих рамок отношений и помочь Украине сосредоточиться на реформах и модернизации институтов в сфере безопасности и обороны.

Как сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко заявил, что внесетна рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию Украины в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украинского государства - членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.