Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого замдиректора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова, сообщает «Экономическая правда».

«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», - говорится в документе.

Официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Как известно, в 2010 году Кабмин утвердил российское ОАО «ТВЭЛ» (входит в состав «Росатома») победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл).

Для реализации проекта было создано ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», в котором украинскому государственному концерну «Ядерное топливо» принадлежит 50%+1 акция, а остальные 50% минус 1 акция - российской «ТВЭЛ».

На тот момент общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов. Половина из этой суммы должна была быть вложена примерно в равных долях акционерами (по 100-120 млн долларов каждой стороной). Остальная часть должна была быть «закрыта» привлечением кредитов.

Завод в 2015 году должен был начать выпуск ТВЭЛов, ТВС и деталей из циркония и нержавеющей стали.

На 2020 год был запланирован пуск производства топливных порошков и таблеток.

Отметим, Украина закупает ядерное топливо для своих 15 энергоблоков АЭС в двух компаниях: российской «ТВЭЛ» и американской Westinghouse.

Украина по итогам 2017 года планировала сократить долю импорта из России ядерного топлива, которое необходимо для работы атомных электростанций, до 45% общего баланса потребления.

В апреле 2018 года Насалик заявил, что Украина полностью диверсифицировала поставки ядерного топлива на атомные электростанции.