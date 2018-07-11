Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета Министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных цен на природный газ для населения в размере 18% в 2018 году, 5-8% в зависимости от сценариев развития событий в 2019 году и 14% в 2020 году. Также МЭРТ спрогнозировало курс доллара на 3 года.

Лондонский «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Украины Андреем Ярмоленко.

Порошенко потребовал не закрывать отделения «Укрпочты» в селах.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование предприятия «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области, которое является объектом критической инфраструктуры страны.

Генеральный прокурор Юрий Луценко ликвидировал 4 самостоятельные структурные подразделения Генпрокуратуры, в том числе Департамент специальных расследований.

Президент Беларуси Александр Лукашенко национализировал завод, 60% которого принадлежит украинцам.

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Причиной аварии на аэродроме столичного аэропорта «Жуляны» стали действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро на территории админзданий и терминалов, заявили в компании «Мастер-Авиа», которая с 2010 года управляет имуществом аэропорта.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министров согласовывать любое общение с Российской Федерацией.