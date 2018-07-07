Украинский политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально, но «не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам». Об этом он написал в письме украинской актрисе Римме Зюбиной, которое она обнародовала в Facebook.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть», - написал Сенцов.

Также он сообщил, что из-за цензуры и проверок его корреспонденции письма доходят до него очень долго и часто теряются, а дождаться очереди на звонок практически невозможно.

«Сначала его читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и, может, не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем ответ приходит через неделю, то это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличие от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому, конечно, пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня», - написал Сенцов.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова с 8 июня кормят какой-то смесью.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов, находится в «удовлетворительном» состоянии.