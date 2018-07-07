В Павии на севере Италии 6 июля начался судебный процесс по делу 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, русского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 во время военных действий под Славянском.

Как сообщает Радио Свобода, на заседании присутствовал сам Маркив, которому разрешили выйти из клетки и сесть рядом с адвокатом, его мать с мужем-итальянцем, а также родители и невеста Андреа Рокелли.

Дело будет рассматривать суд присяжных. Журналистов с камерами в зал суда пока не пустили - судьи определяют, какие именно две съемочные группы будут допущены. Предварительно адвокаты обеих сторон не высказали возражений по видеосъемке.

По прогнозам защитника Маркива, в этом месяце состоится лишь несколько заседаний, затем процесс продолжится уже осенью.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане после того как 30 июня 2017 итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Туда он с женой приехал в отпуск к своей матери, которая живет в области Марке.

Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Адвокат подсудимого Раффаэле делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера. Обращение украинских властей содействовать расследованию и создать двустороннюю следственную группу итальянские судебные органы не приняли во внимание.