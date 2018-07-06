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Полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери 70

Британская пара отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии, сообщает «Европейская правда».

«После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом», - заявили в полиции.

Ранее в полиции подчеркивали, что нет подтверждений того, что новое отравление вызвано нервным агентом из той же партии «Новичка», которая была использована при покушении Юлию и Сергея Скрипалей.

При этом в течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления и где мог оставаться нервный агент.

Напомним, 4 июня полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина.

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу заявил, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали.
ForUm

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