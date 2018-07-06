В Украине массовая гибель пчелиных семей. Пчеловоды бьют тревогу из-за экологической катастрофы и требуют запретить инсектициды

Известно, что Украина — один из крупнейших экспортеров меда в мире, а также бесспорный лидер экспорта меда в Европу. Поэтому можно только представить, какой переполох возник у пасечников, когда в мае этого года по всей Украине начали массово гибнуть пчелиные семьи. Больше всего пострадали пасеки в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Харьковской областях, меньше всего — на Западе Украины. Предварительно считают, что причиной массового отравления пчел стали некачественные средства защиты растений (СЗР), которые использовали фермеры для обработки полей. Столь массовая гибель пчел в Украине случилась впервые, поэтому пчеловоды заговорили об экологической катастрофе. Укринформ узнавал подробнее о масштабах проблемы, ее последствиях и путях решения.

Мертвые пчелы действительно не гудят

Исполнительный директор Союза пасечников Украины Татьяна Сушко рассказала Укринформу, что по приблизительным оценкам по состоянию на начало июля пострадали 30-40 тысяч пчелосемей по всей Украине. По ее словам, меда на внутреннем рынке в этом году будет достаточно, хотя и меньше, чем в предыдущие годы, а вот отобрать продукцию по более высоким требованиям для экспорта будет сложнее.

«Полноценно восстановить пчелосемьи и вернуться к прежним объемам производства меда при удачных погодных условиях удастся за год. Там, где пчелосемьи пострадали лишь на треть, на обновление понадобится месяц-полтора», - говорит Татьяна Сушко.

Официальную версию массовой гибели пчел по Украине пока не называют. Пасечники утверждают, что никаких внутренних причин, как, например, болезни пчел, не наблюдалось, и настаивают на том, что всему виной — высокотоксичные инсектициды, которые используют фермеры для обработки полей. К примеру, пчеловодам из Турийского района на Волыни с помощью специалистов Госпродпотребслужбы уже это подтвердили: «Причиной гибели пчел послужило нарушение норм действующего законодательства при обработке посевов рапса препаратами инсектицидного действия с действующим веществом лямбда-цигалотрин». На Днепропетровщине, где масштабы мора пчел самые большие, исследования проб погибших насекомых также показали наличие в них лямбда-цигалотрина, который запрещено использовать в период лета пчел.

Почему в Европе от инсектицидов вообще отказались — потому что вредят не только пчелам...

Сегодня украинские пчеловоды инициировали запрет вредных для пчел инсектицидов, подготовив соответствующую петицию на сайте Верховной Рады. «По всей стране массово гибнут пчелы по причине обработки аграриями полей инсектицидами. Вместе с пчелами гибнут дикие насекомые-опылители. Это - экологический терроризм! Уже сейчас во многих областях некому опылять подсолнечник, гречиху, рапс, овощи. Недополучение урожая крестьянами, фермерами, агрофирмами повлечет тяжелые последствия для аграрно-ориентированной экономики Украины. Требуем срочно запретить ввоз, изготовление, продажу и применение инсектицидов на основе имидаклоприда и вообще способных нанести вред пчелам и окружающей среде!» - говорится в петиции.

Пчеловоды призывают всех украинцев поддержать их требования, ведь погибшие пчелы — лишь индикатор того, что происходит в окружающей среде. От сверхвредных инсектицидов страдают также почва и вода. «Кроме пчел погибли и другие насекомые. Их популяцию уже не восстановить, а они, занимая определенную нишу, тоже играют свою роль в экологии», - говорит Татьяна Сушко и добавляет, что пасечники будут добиваться, чтобы фермеры использовали только органические средства защиты растений.

Между прочим, в Европейском Союзе весной этого года запретили использовать на открытом пространстве вредные для пчел инсектициды (химические препараты для защиты растений от вредных насекомых). Под запрет попали три основные действующие вещества – имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам. Такой запрет – результат исследований ученых и экологических организаций, которые изучали влияние этих химических веществ на пчел и окружающую среду в целом.

Чтобы узнать, возможен ли в Украине запрет группы инсектицидов, которые считаются опасными для пчел, Укринформ обратился в Министерство аграрной политики и продовольствия.

Александр Лозовицкий, начальник отдела международной интеграции в сфере технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер в АПК говорит, что сейчас в Министерстве идет анализ статистики по случаям отравления пчел. Уже сейчас известно, что в половине случаев отравления насекомых было вызвано именно теми средствами защиты растений (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), которые недавно запретили в ЕС. Это так называемые неоникотиноиды — относительно новый класс химических соединений, которые имеют высокую инсектицидную способность, действуя на нервную систему насекомых. «Наше министерство совместно с Минприроды и специалистами Национальной академии аграрных наук планирует более основательно исследовать упомянутые три препараты, чтобы вынести взвешенное решение о последствиях их применения. При этом, поскольку Украина не является членом ЕС, мы должны руководствоваться исключительно собственным законодательством», - считает Александр Лозовицкий.

А тем временем фальсификация средств защиты растений достигает 50%...

Конечно, инсектициды применяются фермерами не первый год, почему же тогда пчелы пострадали именно в этого года? Предполагается, что причиной стала контрабанда крупной партии нелицензированных средств защиты растений. Так, в конце июня СБУ перекрыла канал поставки из Китая средств защиты растений неизвестного происхождения, которые завозились в Украину под видом лицензированных европейских препаратов. Правоохранители изъяли крупную партию - 150 тонн пестицидов на общую сумму почти 18 миллионов гривень. Известно, что контрабандный груз реализовывали по всей Украине.

Вообще же фальсифицированных средств защиты растений все больше на черном рынке Украины. Фермеры, чтобы сэкономить на дорогих лицензированных препаратах, ищут для себя как можно более дешевые варианты, не задумываясь об их вреде не только пчелам, но и всем окружающей среде. Директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Андрей Челомбитко на конференции по фальсифицированным СЗР отметил, что рост оборота фальсифицированных препаратов был спровоцирован введением моратория на проверки субъектов хозяйствования. «Это не только очень негативно сказывается на репутации Украины как надежного партнера в товарообороте качественной продукции растительного происхождения, но и наносит непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей», – отметил Андрей Челомбитко. По информации департамента, рынок фальсификата СЗР на территории Украины составляет от 20 до 30%, а в розничной торговле – достигает 50%. Специалисты подсчитали, что потребность украинских сельхозпроизводителей в агрохимикатах составляет около 100 тысяч тонн в год (стоимостью около $2 млрд), что чрезвычайно привлекательно для торговцев фальсификатом.

В этом же контексте Татьяна Сушко добавляет, что государству нужно вести жесткий контроль средств защиты растений: «Сейчас ни один орган не имеет права контроля за препаратами. Министерство экологии хотя и вносит производителей пестицидов в государственный реестр, но не контролирует саму продукцию. При этом, помимо контроля качества продукции внутренних производителей, нужен еще и контроль на границе, чтобы не впускать в Украину фальсификат».

Эколог Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек» Алла Войциховская на пресс-конференции тоже упоминала об отсутствии регуляции в этой сфере. «В разных уголках Украины агропредприятия просто бесконтрольно вносят пестициды – и за этим не следит ни Минприроды, ни один контролирующий орган», - сказала эксперт.

Пострадавшие пасечники тем временем добиваются от фермеров возмещения причиненных убытков. Учитывая, что за год одна пчелосемья может принести до 140 килограммов меда, в пересчете на сегодняшние цены это около 20 тысяч гривень, то общие потери, соответственно, составляют минимум 600 миллионов. Суммы, возможно и не критичны для экономики в целом, но для медовой отрасли существенны. Уже известно, что 12 из 17 пасечникам с Волыни, хозяйство – владелец окрестных посевов, добровольно возместило потери. В Ромнах Сумской области более сотни пчеловодов также требуют от местного сельхозпредприятия компенсировать убытки за погибших пчел, утверждая, что насекомые отравились пестицидами для обработки полей. За каждую потерянную пчелосемью пасечники требуют заплатить 5 тысяч гривень.

Стоит сказать, что в Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, зарегистрировано 11258 препаратов. Среди них, по словам экологов из Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек», большая часть пестицидов, которые признаны токсичными и запрещены в странах Европы, в частности ацетохлор, атразин, имидаклоприд и другие. Вряд ли украинские пчелы сильно отличаются от европейских, чтобы отдавать применение этих опасных препаратов в Украине на усмотрение не всегда дальновидных фермеров, обрабатывающих поля.