Пострадавшими от отравления в городке Эймсбери, что находится рядом с Солсбери, стали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Мужчину зовут Чарли Роули, а женщину - Дон Стерджесс, сообщает УНИАН.

В полиции подтвердили, что оба пострадавших являются местными жителями, они имеют гражданство Великобритании.



Напомним, 4 июня полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина.

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу заявил, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».